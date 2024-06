i Autor: AP PHOTO Semih Kilicsoy

Euro 2024: Turcja

Euro 2024: Semih Kilicsoy. Sylwetka reprezentanta Turcji

Semih Kilicsoy to kolejny z utalentowanych tureckich piłkarzy, który załapał się do reprezentacji na Euro 2024. Niespełna 19-letni napastnik Besiktasu rozegrał w kadrze dopiero dwa mecze - oba tuż przed wyjazdem do Niemiec z Włochami (0:0) i Polską (1:2). Przeciwko Polakom wybiegł nawet w pierwszym składzie, ale po pierwszej połowie został zmieniony. Na Euro raczej nie będzie pierwszoplanową postacią Turcji, jednak w najbliższych latach może odgrywać w tej drużynie naprawdę dużą rolę.