Ważne miejsce dla Polaków

Euro 2024: Stadion Hamburg. Informacje techniczne, pojemność, informacje, ciekawostki, mecze

Walka o prym na Starym Kontynencie to prawdziwe piłkarskie święto, które przez cztery tygodnie (14 czerwca - 14 lipca) potrwa na dziesięciu obiektach w za naszą zachodnią granicą. Jednym z gospodarzy Euro 2024 będzie stadion HSV w Hamburgu, arena, która gościła mistrzostwa świata w 2006 roku, a w 2009 roku była gospodarzem pierwszego w historii finału Ligi Europy UEFA (Atletico Madryt - Fulham 2:1). Jest to oczywiście dom HSV Hamburg, który nieudolnie próbuje wrócić do 1. Bundesligi. Dla polskich kibiców niezwykle istotny punkt na mapie Euro 2024, bowiem tutaj reprezentacja Polski rozegra pierwszy mecz fazy grupowej, czyli starcie z Holandią.