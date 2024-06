i Autor: AP PHOTO Vanja Milinković-Savić

Reprezentacja Serbii

Euro 2024: Vanja Miliknović-Savić. Sylwetka reprezentanta Serbii

dko 21:26

Vanja Milinković-Savić to jeden z zawodników z przeszłością w Ekstraklasie. Były zawodnik Lechii Gdańsk został podstawowym bramkarzem reprezentacji Serbii i jego wyjazd na Euro 2024 był niemal pewny. Golkiper występujący na co dzień we włoskiej Serie A najpewniej będzie pierwszym wyborem selekcjonera Serbów i zanotuje występ na kolejnym dużym turnieju w karierze.