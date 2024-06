i Autor: AP PHOTO Wout Weghorst

Euro 2024: Holandia

Euro 2024: Wout Weghorst. Sylwetka reprezentanta Holandii

KH 23:36 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wout Weghorst to jeden z napastników reprezentacji Holandii na Euro 2024. Były piłkarz m.in. VfL Wolfsburg i Manchesteru United zimą 2022 r. związał się z angielskim Burnley i od tamtej pory nieustannie zmienia kluby. Ostatni sezon spędził znowu w Bundeslidze i na wypożyczeniu w Hoffenheim grał na tyle dobrze, by przekonać do siebie Ronalda Koemana. 31-latek wnosi do kadry doświadczenie i bramkostrzelność.