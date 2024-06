i Autor: AP PHOTO Zeki Celik

Euro 2024: Turcja

Euro 2024: Zeki Celik. Sylwetka reprezentanta Turcji

KH 14:56 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zeki Celik to jeden z najbardziej znanych piłkarzy reprezentacji Turcji spośród powołanych na Euro 2024. Ten prawy obrońca jest zawodnikiem AS Roma i od kilku lat jest jednym z liderów tureckiej kadry. Pewnym problemem może być uraz, którego doznał tuż przed turniejem. Mimo to, Vincenzo Montella postanowił zabrać go do Niemiec, gdzie bardzo liczy na jego pomoc.