Fenomenalne informacje w sprawie Roberta Lewandowskiego! Kluczowe wieści przed meczem z Austrią, na to liczyli wszyscy kibice

Mistrzostwa Europy w Niemczech to nie lada gratka dla wszystkich kibiców piłki nożnej. Zakończyła się pierwsza kolejka zmagań w fazie grupowej, co więcej w środę gospodarze turnieju zapewnili sobie awans do fazy pucharowej wygrywając z Węgrami 2:0 po bramkach Jamala Musiali oraz Ilkaya Gundogana. Biało-czerwoni w kolejnym starciu zmierzą się z Austrią i będzie to ważne spotkanie w perspektywie dalszej gry w turnieju. Podopieczni Michała Probierza muszą stanąć na wysokości zadania i wywalczyć trzy punkty w starciu z ekipą prowadzoną przez Ralfa Rangnicka. Warto zaznaczyć, że w pierwszym meczu Polacy bardzo dobrze zaprezentowali się w meczu z Holandią, jednak zabójcze wejście Wouta Weghorsta w 81. minucie zaprzepaściło szansę na jakiekolwiek punkty w tym spotkaniu.

🚨Robert Lewandowski gotowy na Austrię. Kapitan ma zagrać jutro w podstawowym składzie:https://t.co/lY4YfRaKyu— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) June 20, 2024

Robert Lewandowski od pierwszych minut z Austrią! Fantastyczne informacje

Wszyscy liczyli na to, że Lewandowski po absencji w pojedynku z Holandią przez uraz, którego nabawił się w meczu towarzyskim z Turcją będzie gotowy na spotkanie z Austrią. Tomasz Włodarczyk, dziennikarz portalu meczyki.pl przekazał za pomocą mediów społecznościowych bardzo dobre informacje na temat stanu zdrowia kapitana reprezentacji Polski. - Robert Lewandowski gotowy na Austrię. Kapitan ma zagrać jutro w podstawowym składzie - można przeczytać.

Meczy Polski z Austrią odbędzie się 21 czerwca o godzinie 18:00.