Grupa Polski na Euro 2024. Z kim grają Polacy na mistrzostwach Europy? Rywale reprezentacji Polski w grupie D

Reprezentacja Polski w piłkę nożną ma za sobą niespodziewanie ciężkie eliminacje do turnieju o czempionat Starego Kontynentu. Mimo wylosowania Czech, Albanii, Mołdawii i Wysp Owczych, to Polacy o udział w turnieju musieli walczyć w barażach. Tam natrafiliśmy na Estonię i Walię, które pokonaliśmy. Drużyna zwycięzcy "naszej" drabinki pucharowej trafiła według losowania grup mistrzostw Europy do grupy D, gdzie "Biało-Czerwonych" czeka wyjątkowo ciężkie wyzwanie z potęgami nie tylko europejskiego, ale i światowego futbolu.

Najcięższym rywalem, nie ma co tutaj ukrywać, jest Francja. Mistrzowie świata z 1998 i 2018 roku mają masę świetnych talentów, a utrapieniem polskiej obrony może okazać się odchodzący z Paris Saint Germain i aspirujący do miana najlepszego gracza globu - Kylian Mbappe. Ciężko Polakom może być także w starciu z Holandią. "Oranje" to uznana ekipa, a szkielet drużyny tworzą takie nazwiska jak kolega Roberta Lewandowskiego z Barcelony - Frenkie De Jong, czy wielki pokoloniowy talent Xavi Simmons, który w tym sezonie czarował w barwach RB Lipsk. Drużyną, której także nie można lekceważyć jest Austria. Reprezentacja złożona głównie z graczy niemieckiej Bundesligi jest przez wielu wskazywana na "czarnego konia" turnieju.

EURO 2024. TERMINARZ GRUPY D, W KTÓREJ GRA POLSKA

16 czerwca, niedziela:

Polska - Holandia (Hamburg, 15.00)

17 czerwca, poniedziałek:

Austria - Francja (Duesseldorf, 21.00)

21 czerwca, piątek:

Polska - Austria (Berlin, 18.00)

Holandia - Francja (Lipsk, 21.00)

25 czerwca, wtorek: