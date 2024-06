Gruzja zszokowała Portugalię i całą Europę! Kopciuszek awansował do fazy pucharowej EURO [WIDEO]

Portugalczycy, którzy byli pewni zajęcia pierwszego miejsca w grupie, potraktowali ten mecz jako sprawdzenie rezerw. Trener Roberto Martinez całkiem przemeblował skład. Z największych asów został tylko Cristiano Ronaldo, który rozgrywał 210 mecz w kadrze! Tyle, że potencjał portugalskiej piłki jest tak duży, że nawet ich rezerwy powinny wbić Gruzinów w ziemię. Zanim Portugalczycy zdążyli się dobrze ustawić na boisku, to już w 2. min stracili gola.

Po szybkiej akcji nie do obrony strzelił as Gruzinów Chwicza Kwaracchelia. Ronaldo i jego koledzy nie mogli znaleźć rytmu gry i do przerwy nic nie zdziałali. Po przerwie Gruzini zadali drugi cios. Antonio Silva bezmyślnie faulował jednego z rywali, a rzut karny bezbłędnie wykorzystał Georges Mikautadze. Martinez ściągnął sfrustrowanego Ronaldo, a Gruzini grali swoje. Oddalali grę od własnej bramki, a w bramce bezbłędny był Giorgi Mamardaszwili, druga największa gwiazda tego zespołu. Drużyna francuskiego trenera Williego Sagnola dowiozła wynik 2:0 do końca i sprawiła największa do tej pory sensację finałów EURO. W nagrodę zajęła III miejsce w grupie i niespodziewanie awansowała do fazy pucharowej. W 1/8 finału Gruzja zmierzy się z Hiszpanią.

