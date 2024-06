Historyczna porażka Polaków z Austrią. To stało się po raz pierwszy w historii, dwie serie przerwane jednym meczem

Reprezentacja Polski przegrała i przerwała dwie dobre serie

Porażka reprezentacji Polski z Austrią sprawia, że będzie nam niezwykle ciężko zająć nawet 3. miejsce w grupie. By tak się stało, Holandia musi... pokonać Francję, a później wygrać z „Trójkolorowymi” musielibyśmy także my (i to dwiema bramkami, jeśli Holandia pokona Austrię w ostatnim meczu). Trzeba przyznać, że układ niezwykle trudny do osiągnięcia. Okazuje się, że dzisiejsza porażka była historyczna i to z dwóch względów.

Po pierwsze Austria pokonała Polskę... po raz pierwszy w meczu o punkty! Po raz ostatni przegraliśmy z Austrią 30 lat temu w meczu towarzyskim, ale w meczach o punkty do tej pory nie miało to miejsca – wygrywaliśmy z Austrią dwa razy w eliminacjach mistrzostw świata 2006, zremisowaliśmy w fazie grupowej Euro 2008, a w eliminacjach Euro 2020 wygraliśmy oraz zremisowaliśmy. Ale to nie jedyna seria, która została przerwana tego dnia.

Kolejną była seria... remisów Polski w drugiej kolejce mistrzostw Europy – w 2008 roku zremisowaliśmy 1:1 właśnie z Austrią, w 2012 roku zremisowaliśmy 1:1 z Rosją, w 2016 roku zremisowaliśmy 0:0 z Niemcami, a w 2021 roku zremisowaliśmy 1:1 z Hiszpanią. Niestety, ta może nie piękna, ale solidna seria właśnie została przerwana i to bardzo boleśnie.