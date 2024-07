Hiszpania - Francja NA ŻYWO transmisja z meczu półfinałowego Euro 2024 dzisiaj 9.07.2024

Hiszpania i Francja od początku turnieju uchodziły za największych faworytów Euro 2024, ale spotykają się już w półfinale. Wpływ ma na to m.in. rozczarowująca postawa Francuzów w fazie grupowej, w której niespodziewanie przegrali rywalizację z Austrią. Awansowali do 1/8 finału z drugiego miejsca i dlatego trafili do części drabinki z Hiszpanami i Niemcami, którzy zmierzyli się już w ćwierćfinale. Po niezwykle dramatycznym meczu to "La Furia Roja" awansowała dalej po dogrywce, a gospodarze turnieju stracili szansę na sukces na własnym terenie. Jeszcze dłużej trwał ćwierćfinał Francji, która dopiero po rzutach karnych pokonała Portugalię. "Trójkolorowi" nie mają zresztą wielu powodów do dumy - w pięciu meczach Euro 2024 strzelili tylko 3 gole, z czego dwa to samobójcze trafienia ich rywali. Jedynym Francuzem z golem pozostaje Kylian Mbappe, który trafił z rzutu karnego przeciwko Polsce. To nie przeszkodziło jednak wicemistrzom świata dotrzeć do półfinału, w którym mają zagrać najlepszy mecz.

Mecz Hiszpania - Francja w półfinale Euro 2024 odbędzie się we wtorek, 9 lipca. Początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisja w TV na kanałach TVP 1 i TVP Sport, a online na sport.tvp.pl. Relację na żywo przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia pierwszego półfinału Euro razem z nami.