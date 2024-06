Hiszpania - Włochy Relacja NA ŻYWO: Piorunujący początek Hiszpanów, ale Donnarumma czuwa w bramce!

Hiszpania - Włochy 0:0

Bramki:

Kartki: Donnarumma

Hiszpania: Simon - Cucurella, Laporte, Le Normand, Carvajal - Pedri, Rodri, Ruiz - Williams, Morata, Yamal

Włochy: Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco - Barella, Jorginho - Frattesi, Pellegrini, Chiesa - Scamacca

Odśwież relację

Hiszpania lub Włochy - już dziś któraś z tych drużyn może wywalczyć awans do fazy pucharowej Euro 2024. Wszystko wyjaśni się po bezpośrednim meczu, który rozpocznie się w czwartek o 21:00 w Gelsenkirchen. Jest to spotkanie na szczycie grupy B, bo w pierwszej kolejce Hiszpanie pewnie pokonali Chorwację 3:0, a Włosi ograli Albanię 2:1. Jednak nawet bez tego emocji w meczu Hiszpania - Włochy byłoby co niemiara. W ostatnich latach jest to jedna z najczęstszych i najważniejszych europejskich rywalizacji, o czym najlepiej świadczy półfinał ostatnich mistrzostw Europy zakończony rzutami karnymi. Już dziś jej kolejna odsłona na Euro 2024.