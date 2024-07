Ivi Lopez przed hitem Hiszpania – Niemcy na EURO. Gwiazdor Rakowa zachwycony tym duetem młodych gwiazd [ROZMOWA SE]

„Super Express”: - Hiszpania to główny faworyt do złota na Euro?

Ivi Lopez: - Moi rodacy spisują się bardzo dobrze od początku turnieju. Prezentują najbardziej spektakularny futbol na turnieju. Dlatego wszyscy stawiają nas w roli faworytów. Zgadzam się z tym, że mamy wielkie możliwości, aby zagrać w finale. Jednak przed nami mecz z trudnym rywalem, z Niemcami. Uważam, że ktoś z tej pary może być mistrzem. Wszystko się w tym spotkaniu może wydarzyć, bo oba zespoły nastawione są na futbol ofensywny, cały czas atakują.

- Co zaskoczyło pana w grze Hiszpanii?

- Gramy inaczej. Wcześniej było dużo podań i z mieliśmy problemy, że przedostać się pod bramkę rywali, że go zaskoczyć. Stawiamy na młodzież, która nas nie zawodzi. Oni mają strzelać gole. Mam nadzieję, że zaprowadzą nas do finału. To przyszłość hiszpańskiej piłki.

- Kto zatem zrobił na panu największe wrażenie?

- Z przodu mamy duet: Lamine Yamal i Nico Williams, którzy mogą zrobić różnicę. Każdy z nich może jedną akcją zaskoczyć przeciwnika. Wykreują sytuację i zdobędą bramkę. To nasza mocna broń. Liczę na błysk Yamala, który jeszcze nie ma gola w finałach. Ten chłopak ma wielkie możliwości. dobrze drybluje, jest dobry w grze kombinacyjnej. Ale Nico nie jest gorszy. Nikogo się nie boi, a z Gruzją strzelił gola. Mają przed sobą wiele lat gry w kadrze.

- Czego spodziewa się pan w meczu z Niemcami?

- Powtórzę: to będzie trudny mecz, bo wiadomo jaką siłę mają Niemcy. Oni też celują w mistrzostwo, grają u siebie. Podoba mi się ich styl. Mają wartościowych piłkarzy. W mojej ocenie Jamal Musiala to najlepszy zawodnik gospodarzy. Jednak stać nas na zwycięstwo. Oczywiście musimy uważać w obronie, bo Niemcy są groźni w kontrataku. Jestem przekonany, że niemiecki trener zwróci uwagę swoim piłkarzom, aby mieli na oku Williamsa i Yamala, bo jak ich pozostawią bez opieki, to źle się dla nich to może skończyć.

- Z kim z pary Portugalia – Francja wolałby pan zagrać w półfinale?

- Wolałbym Portugalię, choćby ze względu na Cristiano Ronaldo. Jednak przy tej klasie zespołów trudno wskazać zwycięzcę. Wiele będzie zależeć do postawy asów jak Ronaldo i Kylian Mbappe. Cristiano jest ambitny, nie będzie chciał tak szybko wracać do domu. Mimo wieku wciąż jest liderem zespołu. Nie gra egoistycznie. Woli podać niż samemu strzelić. Ważne dla niego jest to, żeby Portugalia grała dalej.

- Jak odebrał pan to, że Ronaldo płakał po nie wykorzystanym rzucie karnym ze Słowenią?

- Tak to przeżywał, bo wiedział, że zespół może odpaść przez niego. Już taki jest, że tak reaguje, jak mu coś nie wychodzi. Dlatego dał upust emocjom. Ta sytuacja pokazała, jak mu bardzo zależało, bo to był ważny moment spotkania. Współczułem mu, bo wiem co czuł w tej chwili. Później cieszyłem się, gdy trafił w konkursie jedenastek. Odetchnął z ulgą, że szczęśliwe się to zakończyło.

- Kiedy zobaczymy pana na boisku?

- Wszystko zależy od klubu. Zdecydowaliśmy, że jeszcze zostanę w Madrycie. Rozmawiałem z trenerem Markiem Papszunem. Za tydzień dołączę do zespołu i rozpocznę treningi. Operowane kolano jest w dobrym stanie. Myślę, że za miesiąc, a w najgorszym przypadku za 1,5 miesiąca wrócę do gry.

