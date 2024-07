Seksowna bitwa o półfinał EURO! To one zawróciły w głowie gwiazdom Anglii i Szwajcarii

Ciarki przechodzą po tym, co spotkało Sylwię Dekiert. Brutalnie atakują dziennikarkę TVP Sport. Nie mają hamulców

Już wiadomo, co najbardziej zmobilizowało Turków przed meczem z Austrią. Dostali wsparcie od wielkiego mistrza i wyprowadzali ciosy w jego stylu!

Jerzy Dudek o wyczynie Turcji i kosmicznej interwencji Merta Gunoka. Porównał go do bramkarskiej legendy [ROZMOWA SE]

Holenderka oczarowała Bellinghama

Każdy występ Anglii w finałach rozczarowuje. Nie inaczej było w meczu ze Słowacją (2:1 po dogrywce) w 1/8 finału. Zanosiło się na sensację, ale w ostatniej chwili właśnie Bellingham uratował Synów Albionu przed kompromitacją. W końcówce strzałem z przewrotki doprowadził do remisu i dogrywki. To był jego drugi gol na niemieckich boiskach. Pierwszego strzelił na otwarcie zmagań grupowych, w zwycięskim spotkaniu z Serbią. Czy skuteczny będzie także w starciu ze Szwajcarią? W każdym razie kciuki za obiecującego Anglika trzyma jego holenderska sympatia Laura Celia Valk. Parą są od kwietnia. Pochodzi z Amsterdamu. W mediach społecznościowych śledzi ją ponad pół miliona euro.

Kacper Urbański podbił kadrę, zagrał na EURO, co dalej? Legenda przed tym przestrzega kadrowicza

Naomi zachwyciła Embolo

Szwajcaria chciałaby sprawić niespodziankę i awansować do półfinału. Czy pomoże w tym urodzony w Kamerunie Breel Embolo? Napastnik AS Monaco od dziesięciu lat ma szwajcarski paszport. Na EURO strzelił gola w wygranym meczu z Węgrami. Związany jest z Naomi, z którą ma dwójkę dzieci: syna i córkę. Jego ukochana wspiera go podczas meczów na Euro. Zawsze ubrana jest w koszulkę kadry z numerem 7, z którym występuje Embolo.

Jerzy Dudek o wyczynie Turcji i kosmicznej interwencji Merta Gunoka. Porównał go do bramkarskiej legendy [ROZMOWA SE]

QUIZ. Największe skandale Euro. Ile o nich wiesz? Pytanie 1 z 9 Polska na Euro 2008 zremisowała mecz z Austrią po kontrowersyjnym rzucie karnym. Kto wtedy był sędzią? Pierluigi Collina Howard Webb Michael Oliver Dalej

Sonda Czy Anglia wygra mistrzostwa Europy? Myślę, że tak Nie, nie mają szans