Jakie MECZE DZISIAJ 25.06.2024 Kto gra dziś we wtorek na Euro 2024 25 czerwca

Kto dzisiaj gra na Euro 2024? We wtorek 25 czerwca 2024 poznamy rozstrzygnięcia w grupach C i D. Reprezentacja Polski w meczu o honor zagra z Francją czyli wicemistrzami świata. W akcji zobaczymy też Anglię, która do tej pory nie zachwyciła. Sprawdź, jakie mecze dzisiaj na Euro 2024 we wtorek 25.06.2026.

Jakie MECZE DZISIAJ we wtorek 25 czerwca 2024 o godzinie 18?

Mecz Francja - Polska (godz. 18, grupa D, Dortmund, TVP 1) to dla Biało-Czerwonych spotkanie o honor. Zespół Michała Probierza w kiepskim stylu pogrzebał swoje szanse na wyjście z grupy, przegrywając 1:3 z Austrią. Nasz selekcjoner zapowiedział zmiany w składzie. W wyjściowej jedenastce zabraknie na pewno Wojciecha Szczęsnego. Francuzi jak na razie nie zachwycają, w dwóch meczach nie strzelili ani jednej bramki, a Austrię pokonali 1:0 dzięki trafieniu samobójczemu. Dwa lata temu Polska zagrała z Francją w 1/8 finału MŚ w Katarze i przegrała 1:3.

Mecz Holandia - Austria (godz. 18, grupa D, Berlin, TVP Sport) to spotkanie naszych pogromców. Holendrzy ograli Polaków 2:1, a Austriacy ograli Biało-Czerwonych 3:1. W lepszej sytuacji są Pomarańczowi, którzy urwali punkt Francuzom (0:0). Austriacy wcześniej ulegli Trójkolorowym (0:1). - Wszyscy wiemy, że mecz z Austrią będzie trudny z wielu powodów. Musimy przeanalizować grę rywali i zobaczyć, gdzie możemy im zaszkodzić. Na tym się skupiamy - powiedział holenderski obrońca Virgil van Dijk.

Jakie MECZE DZISIAJ we wtorek 25 czerwca 2024 o godzinie 21?

Mecz Anglia - Słowenia (godz. 21, grupa C, Koeln, TVP 2) to wieczorny hit. Anglicy po zwycięstwie 1:0 nad Serbią zremisowali 1:1 z Danią, prezentując się zaskakująco słabo. Wyspiarze pod koniec spotkania wyraźnie opadli z sił. Wyglądają tak, jakby mieli problemy fizyczne. Czy to chwilowa zadyszka, czy popełniono jakieś błędy w przygotowaniu? Odpowiedź być może da mecz z nieobliczalną Słowenią, która była o włos od awansu, ale w ostatniej minucie meczu z Serbią straciła gola i zaledwie zremisowała 1:1.

Mecz Dania - Serbia (godz. 21, grupa C, Monachium, TVP Sport) może okazać się ciekawym widowiskiem. Obie drużyny grają bardzo ofensywnie. Dania po remisie 1:1 ze Słowenią zremisowała 1:1 z Anglią. Serbia po porażkę 0:1 z Anglikami wyszarpała cenny punkt, wyrównując w ostatniej minucie meczu ze Słowenią (1:1). - Cieszę się, że zdobyliśmy pierwszy punkt i utrzymaliśmy się w rywalizacji o awans. Musimy teraz całkowicie skupić się na Danii - powiedział Luka Jović, strzelec bramki dla Serbii.