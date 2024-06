i Autor: Tomasz Radzik/Super Express Jan Tomaszewski

Komentarz po meczu

Jan Tomaszewski na gorąco po meczu Polska - Turcja! Tego programu nie możesz przegapić!

Reprezentacja Polski w poniedziałkowy wieczór zagra ostatni mecz przed wylotem do Niemiec na Euro 2024. Rywalem biało-czerwonych będzie reprezentacja Turcji, która w eliminacjach do mistrzostw Europy zaprezentowała się bardzo solidnie. Dlatego będzie to całkiem mocny test dla podopiecznych Michała Probierza. Tuż po rywalizacji zapraszamy na program z Janem Tomaszewskim!