Jan Tomaszewski przed meczem Polska – Austria. Oglądaj "Euro Express" z legendą reprezentacji NA ŻYWO 20.06.2024

Jan Tomaszewski na żywo przed Polska - Austria

Reprezentacja Polski miała naprawdę długi odpoczynek między pierwszym i drugim meczem na Euro 2024. Dzięki temu więcej czasu na powrót do zdrowia mieli Paweł Dawidowicz i Robert Lewandowski, których zabrakło w pierwszym meczu przeciwko Holandii, co mogło wpłynąć na to, że mimo dobrej gry, Biało-Czerwoni musieli zejść z boiska pokonani. Wiele wskazuje na to, że przeciwko Austrii obu wspomnianych zobaczymy już na boisku, ale nie wszyscy uważają, że choćby powrót Lewandowskiego to dobry pomysł. A co myśli o tym Jan Tomaszewski? Przekonamy się już dziś, 20 czerwca, o godzinie 19:30 – wówczas połączymy się ze studia z legendą reprezentacji Polski, z którą ocenimy szanse Polski na zwycięstwo z Austrią. Program będzie można obejrzeć NA ŻYWO na kanale „Super Express Sport” na portalu YouTube, na profilu „Super Express Sport” na Facebooku oraz w oknie poniżej.