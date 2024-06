Jan Tomaszewski wprost o Kamilu Grosickim, przypomniał mecz z Francją na mundialu. Padły słowa o cwaniactwie i następnym wcieleniu

Dzięki wyrachowaniu...

Grosicki przeżył z kadrą wiele niezapomnianych chwil. Największym sukcesem był ćwierćfinał EURO 2016. Zabrakło go na EURO 2020, na które nie zabrał go trener Paulo Sosusa. - Kamil życzę ci, żebyś w następnym wcieleniu, bo zawodnikiem reprezentacyjnym przestałeś być, udzielał się dla sportu - powiedział Jan Tomaszewski w programie Euro Express. - Bo masz nieprawdopodobne doświadczenie. Zapamiętam go na pewno z tego wejścia w meczu z wicemistrzami świata Francuzami. Wszedł i naprawdę dzięki swojej szybkości, cwaniactwu, takiemu wyrachowaniu doprowadził do rzutu karnego. Kilka akcji miał bardzo fajnych - przypomniał.

Był jego zwolennikiem

Słynny bramkarz doceniał umiejętności Grosickiego. - Dlatego cały czas byłem zwolennikiem tego, żeby Kamil wszedł do tej drużyny, żeby był w kadrze i wykorzystać te jego wszystkie cechy, które ma w końcówkach meczów. Jeszcze raz: wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia sportowego - podsumował legendarny bramkarz.

