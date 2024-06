Kim jest Bartosz Salamon? Sylwetka obrońcy reprezentacji Polski: kariera, żona, klub, reprezentacja

Bartosz Salamon - reprezentacja

Bartosz Salamon już jako junior postrzegany był jako bardzo duży talent i grał w reprezentacjach młodzieżowych U-15 i U-21. Po raz pierwszy został powołany do seniorskiej reprezentacji w sierpniu 2010 r., ale oficjalny debiut przyszedł dopiero 3 lata później. Salamon zagrał 26 marca 2013 r. w meczu z San Marino w eliminacjach do MŚ. Potem na trzy lata wypadł z kadry, a przypomniał sobie o nim Adam Nawałka, powołując piłkarza na towarzyskie mecze z Serbią i Finlandią. Salomon znalazł się nawet w kadrze na Euro 2016 we Francji, ale nie zagrał w ME ani minuty. W sumie piłkarz zagrał w reprezentacji Polski 14 meczów.

Bartosz Salamon - klub

Bartosz Salamon piłkarską karierę zaczął w wieku ośmiu lat w klubie Concordia Murowana Goślina. W 2004 r. dostrzeżono jego talent i 13-letni piłkarz trafił do akademii Lecha Poznań, w którym przeszedł wszystkie szczeble juniorskie i został włączony do składu drugiego zespołu. W 2007 r. podpisał profesjonalny kontrakt z włoskim klubem Brescia Calcio. W Serie B zadebiutował szybko bo 3 maja 2008, dwa dni po swoich 17. urodzinach. Przed sezonem 2010/2011 został wypożyczony na rok do trzecioligowej Foggi, w której rozegrał 27 spotkań. Po powrocie do Brescii spisywał się tak dobrze, że w 2013 r. podpisał kontrakt z AC Milan. Wydawało się wtedy, że jego kariera nabierze niesamowitego temoa, ale piłkarz nawet nie zadebiutował w oficjalnym meczu słynnej drużyny. Najpierw trafił do Sampdorii, potem został wypożyczony do drugoligowej Pescary. W 2015 r. podpisał 5-letni kontrakt z drugoligowym Cagliari. W klubie z Sardynii występował regularnie i awansował z nim do Serie A. W 2017 r. został wypożyczony do SPAL, który rok później wykupił piłkarza za kwotę 1,84 mln euro. W styczniu 2021 r. Salamon wrócił do Poznania. Z Lechem podpisał 3,5-letni kontrakt i występuje w "Kolejorzu" do dzisiaj.

Bartosz Salamon - żona

Bartosz Salamon przyszłą żonę poznał we Włoszech, gdy występował na Półwyspie Apenińskim. Natalia, urodziwa włoska małżonka piłkarza, chroni własną prywatność. Poza zdjęciami na profilu piłkarza nie ujrzymy jej w mediach społecznościowych. Obrońca i gorąca piękność z Italii mają dwóch synów - Leonardo i Alessandro.

Bartosz Salamon - dopingowa wpadka

Bartosz Salamon ponad rok temu zaliczył dopingową wpadkę. 4 kwietnia 2023 poinformowano, że po meczu rewanżowym 1/8 finału Ligi Konferencji z Djurgårdens IF w organizmie piłkarza wykryto zakazy chlortalidon. Ostatecznie obrońca został zawieszony na okres 8 miesięcy i do gry mógł wrócić 13 grudnia 2023 r.

Bartosz Salamon - sylwetka

Bartosz Salamon

Data urodzenia: 1 maja 1991 r.

Klub: Lech Poznań

Mecze w kadrze: 14/0