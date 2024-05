Kim jest Ilkay Gundogan? Sylwetka pomocnika reprezentacji Niemiec: klub, żona, rodzina

Urodził się w Gelsenkirchen i tam stawiał pierwsze piłkarskie kroki, ale jako nastolatek rozwijał się już w VfL Bochum, bo Schalke kompletnie się na nim nie poznało. W Bundeslidze zagrał jednak dopiero w Norymberdze. Jego talent pierwszy zauważył Jurgen Klopp kupując go za drobne, bo jedyne pięć i pół miliona euro. Z BVB zdobył dublet już w pierwszym sezonie, potem sukcesywnie wchodził w buty Nuriego Sahina. Barw BVB bronił przez pięć lat, zagrał w finale Ligi Mistrzów, sięgnął również po Puchar Niemiec. Od 2016 roku do 2023 był mózgiem drużyny Manchesteru City, absolutnie niezbędnym elementem układanki Pepa Guardioli, który dał zielone światło, by City dali za niego 27 mln euro. Pięć mistrzostw Anglii, dwa puchary krajowe i Liga Mistrzów mówią same za siebie.

Ilkay Gundogan - reprezentacja

W kadrze może uchodzić za pechowca. Został powołany do niej już w 2012 roku na polsko-ukraińskie Euro, ale nie zagrał nawet minuty (ekipa Joachima Loewa dotarła do półfinału). Złoty dla Niemców mundial w Brazylii ominął go z powodu kontuzji pleców, uraz wykluczył go również z Euro 2016 (również Niemcy dotarli do półfinału). Na ostatnim mundialu był nawet kapitanem reprezentacji Niemiec, która jednak nie wyszła nawet z grupy. Rok wcześniej zagrał z reprezentacją w 1/8 finału Euro, ale tam lepsi okazali się Anglicy.

Ilkay Gundogan - klub

Jego marzeniem było pewnego dnia zagrać z Barcelonie, a gdy dostał ofertę ze stolicy Katalonii, to nie zastanawiał się ani chwili. To nie był jednak wybitny sezon Niemca, ale na przestrzeni ostatnich miesięcy nie schodził poniżej pewnego poziomu. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki - rozegrał 51 meczów dla FC Barcelona, dla której strzelił 5 goli i zanotował 14 asyst. Wszystkie trafienia zanotował w lidze, w której opuścił tylko dwa z 38 możliwych do rozegrania spotkań. Barcelona została wicemistrzem Hiszpanii, dotarła do ćwierćfinału Ligi Mistrzów i Pucharu Hiszpanii, w finale krajowego Superpucharu przegrała z Realem Madryt.

Ilkay Gundogan - żona i rodzina

Poślubił Sarę Arfaoui w 2022 roku i mają jedno dziecko. Kuzyn pomocnika reprezentacji Niemiec Naz Aydemir jest siatkarzem.

Ilkay Gundogan - sylwetka

● Data urodzenia: 24.10.1990 (33 lata)

● Klub: FC Barcelona

● Bilans w kadrze (mecze/gole): 75/18

● Debiut w kadrze: 11.10.2011 (Niemcy - Belgia 3:1)

