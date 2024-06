Kim jest Kacper Urbański? Sylwetka pomocnika reprezentacji Polski: klub, dziewczyna, reprezentacja

Kacper Urbański skończy 20 lat dopiero kilka miesięcy po zakończeniu Euro 2024. W trakcie turnieju wciąż będzie 19-latkiem i polscy kibice mają nadzieję, że pójdzie w ślady Bartosza Kapustki, który w identycznej sytuacji został odkryciem Euro 2016. Pomocnik Bolognii z pewnością ma na to papiery - najlepiej świadczy o tym fakt, że w ostatnim sezonie regularnie występował w drużynie, która zajęła 4. miejsce w Serie A i wywalczyła historyczny awans do Ligi Mistrzów. Klubowe występy Urbańskiego przekonały Michała Probierza, choć doświadczenie młodego pomocnika w reprezentacji jest znikome.

Kacper Urbański podbije reprezentację? Piotr Czachowski o debiutancie w kadrze, który z czasem może być lepszy od...

Kacper Urbański - reprezentacja

Dla Urbańskiego czerwcowe zgrupowanie przed Euro 2024 to pierwszy kontakt z seniorską reprezentacją Polski. Dla każdego piłkarza jest to szczególny moment, ale 19-letni pomocnik latami przygotowywał się do tego w młodzieżowych reprezentacjach. Łącznie uzbierał 28 meczów w kadrach od U-16 do U-21. W tej ostatniej zagrał jednak tylko jeden mecz w marcu tego roku z Bułgarią. Zdecydowanie najwięcej spotkań rozegrał w reprezentacji U-19, z którą w zeszłym roku pojechał na mistrzostwa Europy. Na tym turnieju zanotował nawet asystę w meczu z Maltą (2:0), ale Polska odpadła w grupie, z której awansowały Portugalia (0:2) i Włochy (1:1). Dwanaście miesięcy później Urbański może zagrać na seniorskich ME.

Kacper Urbański - klub

Młody pomocnik jest wychowankiem Lechii Gdańsk. Urodził się w Gdańsku we wrześniu 2004 r. i to w klubie z tego miasta postawił pierwsze seniorskie kroki. Głośno zrobiło się o nim już w 2020 roku, gdy w wieku niespełna 16 lat wszedł w posiadanie magicznego numeru "10" w klubie Ekstraklasy. Kilka miesięcy później zainteresowała się nim włoska Bologna, która najpierw ściągnęła Urbańskiego na wypożyczenie do drużyny młodzieżowej, a w lipcu 2021 r. ściągnęła go na stałe za 750 tysięcy euro. Polski piłkarz nie miał wtedy jeszcze 17 lat! Z kolei już dwanaście miesięcy później został zawodnikiem pierwszej drużyny Bolognii, z którą w sezonie 2023/24 wywalczył historyczny awans do Ligi Mistrzów. W Serie A rozegrał 22 z 38 możliwych meczów i zaliczył jedną asystę. Do tego dołożył trzy występy w Pucharze Włoch, potwierdzając swój talent.

Kacper Urbański - dziewczyna, rodzina

Urbański we wrześniu skończy 20 lat, ale w internecie próżno szukać informacji na temat jego ewentualnego związku. Wszystko wskazuje na to, że na razie jest singlem, jednak ma przed sobą całe życie. W nim wiele zawdzięcza rodzicom - mamie Agnieszce i tacie Przemysławowi. 19-latek ma też młodsze rodzeństwo - brata Dominika i niespełna trzyletnią siostrę Klarę.

Kacper Urbański - sylwetka