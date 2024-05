Piotr Czachowski o debiutancie w kadrze, który z czasem może być lepszy od... Kacper Urbański podbije reprezentację? [ROZMOWA SE]

i Autor: Cyfrasport Kacper Urbański

"Super Express": - Kacper Urbański w szerokiej kadrze na EURO. Co pan na to?

Piotr Czachowski (najlepszy polski piłkarz 1991, ekspert ligi włoskiej): - Bardzo podoba mi się ten wybór! Na pewno nie jestem zaskoczony nominacją dla obiecującego pomocnika. Urbański zasłużył sobie występami w Bolonii w tym sezonie. Pod batutą trenera Thiago Motty dużo zyskał. Proszę spojrzeć na bilans tego chłopaka: 22 mecze w Serie A, do tego dziewięć razy zagrał w wyjściowym składzie. Zanotował asystę. Nie mógł sobie lepiej wymarzyć takiego początku w lidze włoskiej.

- Kiedy zwrócił pan na niego uwagę?

- Wpadł mi w oko już podczas meczów juniorskich reprezentacji Polski. Grał w nich z dużą pewnością siebie. To powołanie może być dla niego wielkim impulsem. Pojawi się w otoczeniu najlepszych polskich piłkarzy. Sprawdzi się na ich tle, zobaczy w jakim jest miejscu. Będzie to dla niego wyzwanie. W otoczeniu lepszy zawodników będzie się mobilizował, aby ten swój poziom podnosić. Przyrównuję go do Piotra Zielińskiego.

- To w pana ocenie tak wielki talent?

- Tak, bo to piłkarz na którym można opierać przyszłość drużyny narodowej. Urbański dużo widzi, fajnie się zastawia, ma ciekawą technikę użytkową, a do tego nie boi się dryblować. Wydaje mi się, że ma wszystkie atuty, żeby nad nimi pracować i je doskonalić. Oczywiście brakuje mu fizyczności. To musi poprawić. Na powołanie solidnie zapracował. Myślę sobie, że trener Probierz nie mógł go pominąć. Przecież za chwilę eliminacje mistrzostw świata i będziemy powolutku przebudowywać drużynę. Powiem tak: w niedalekiej przyszłości Urbański może dać reprezentacji więcej niż Zieliński.

- Czym to jest poparte?

- Ma zadatki na lidera. Mogę o nim mówić w samych superlatywach. Dostrzegam dużo atutów w jego grze. Naprawdę bardzo dużo potrafi. Umie skorzystać ze swoich umiejętności. Jest odważny, a to jest bardzo ważne. Dlatego niech się przebija, uczy się i czerpie jak najwięcej z tego powołania. Niech wykorzystuje ten moment po to, żeby później jeszcze lepiej się sprzedać.

- Trener Probierz będzie musiał skreślić dwa nazwiska. Czy Urbański pojedzie na EURO?

- Zabrałbym go na mistrzostwa i to nawet w sytuacji, gdyby miał na nich nie zagrać ani minuty. Na turnieju poczułby ten dreszczyk emocji. To byłoby wskazane, aby tego doświadczył. Dlatego jestem za tym, żeby był na mistrzostwach Europy.

- Nie za dużo od niego wymagamy?

- To nie jest też tak, że od razu wrzucamy go na głęboką wodę. Bo on się z tym oswajał w Serie A. Ale to nasza perełka. Musimy o nią dbać, aby go nie spalić, lecz dobrze wykorzystać jego talent w reprezentacji.

POWOŁANIA 🇵🇱Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił kadrę na czerwcowe zgrupowanie. ⤵️ pic.twitter.com/LMukfdSxzZ— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 29, 2024

