Kim jest Kevin de Bruyne? Sylwetka pomocnika reprezentacji Belgii: kluby, ciekawostki, rodzina

Kevin de Bruyne - klub

Urodził się w Drongen, a swoje umiejętności w ojczyźnie szlifował w KRC Genk. W 2012 roku został sprzedany do Chelsea, ale nie od razu udało mu się podbić Premier League. Był wypożyczony do Genk i Werderu Brema, aż w końcu VfL Wolfsburg wykupił go z Chelsea za 22 mln euro. Tam rozwinął się jego talent. Pomógł „Wilkom” wywalczyć wicemistrzostwo Niemiec, został wybrany najlepszym piłkarzem Bundesligi i został sprzedany do Manchesteru City za olbrzymie pieniądze, bo aż 76 mln euro. Tutaj trafił pod skrzydła Pepa Guardioli i na złotą erę „The Citizens” , której ukoronowaniem było wygranie Ligi Mistrzów w sezonie 2022/23. Dwukrotnie wybierany był piłkarzem roku w Premier League. De Bruyne słynie ze znakomitej techniki, genialnych podań otwierających kolegom drogę do bramki. Wystarczy przytoczyć kilka liczb. Sezon 2019/20 w Premier Legaue kończył z 13 golami i 20 asystami.

Kevin de Bruyne – reprezentacja

Osiągnięcia Kevina z reprezentacją są znacznie skromniejsze, choć o nim i kolegach mówiło się jako złotym pokoleniu belgijskiej piłki. Złote pokolenie potrafiło wywalczyć brąz na mundialu w Rosji (2018) choć oczekiwania były większe. Jego kariera reprezentacyjna trwa już prawie 14 lat, bo w zespole „Czerwonych Diabłów” zadebiutował w sierpniu 2010 roku.

Kevin de Bruyne – rodzina

Życie prywatne Kevina miało kilka wstrząsów, jak choćby ten, że związany był z Caroline Lijnen, aż do momentu, gdy ta… zdradziła go z kolegą Kevina z reprezentacji, Thibautem Courtois. W 2014 De Bruyne poznał Michele Lacroix, z którą wziął ślub trzy lata później. Para doczekała się trójki dzieci.

Kevin de Bruyne – sylwetka

Data urodzenia: 28 czerwca 1991

Klub: Manchester City

Bilans w kadrze (mecze/gole): 101 / 27

Debiut w reprezentacji: 11.08.2010 (Finlandia – Belgia 1:0)

