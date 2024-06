Kim jest Łukasz Skorupski? Sylwetka bramkarza reprezentacji Polski: żona, klub, reprezentacja

Łukasz Skorupski zadebiutował w reprezentacji Polski już w 2012 roku, ale przez dwanaście lat nie zdołał przebić się na dobre. 33-latek jest jedną z "ofiar" dobrobytu polskiej piłki na pozycji bramkarza. Ta pozycja przez długi czas była obsadzona przede wszystkim przez Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Fabiańskiego, jednak gdy ten drugi zakończył reprezentacyjną karierę, "Skorup" na stałe został w kadrze drugim bramkarzem. Gdy tylko Szczęsny nie był w stanie grać albo odpoczywał, Skorupski otrzymywał swoje szanse i nigdy nie zawodził.

Łukasz Skorupski - reprezentacja

Jak wspominaliśmy, Skorupski pierwszy mecz w reprezentacji rozegrał już w 2012 roku. Był to grudniowy sparing z Macedonią w Turcji, na który udali się piłkarze z Ekstraklasy. Na kolejną szansę w kadrze czekał blisko sześć lat - w marcu 2018 r. zagrał w towarzyskim meczu z Koreą Południową przed mundialem w Rosji. Na sam turniej jednak nie pojechał, ale po nim na dobre wskoczył do reprezentacji. Łącznie uzbierał w biało-czerwonych barwach 9 meczów (stan na 6 czerwca), jednak tylko dwa były o punkty - z San Marino w eliminacjach do MŚ 2022 i Holandią w Lidze Narodów 2022/23. Mimo to, Skorupski pojechał z kolegami na Euro 2020 i MŚ 2022, gdzie był rezerwowym.

Łukasz Skorupski - klub

33-letni bramkarz zdecydowanie częściej pokazuje się w klubowych barwach. Od 2018 r. jest piłkarzem włoskiej Bolognii, do której trafił z AS Roma. Do Włoch przeniósł się już w 2013 r. z Górnika Zabrze, którego jest wychowankiem - jak na zabrzanina przystało. Przez sześć lat w Bolognii wyrobił sobie świetną renomę i jest uważany za jednego z najlepszych bramkarzy Serie A. Potwierdził to w ostatnim sezonie, który jego klub zakończył na znakomitym 4. miejscu, wywalczając historyczny awans do Ligi Mistrzów. Już jesienią Skorupski otrzyma prawdopodobnie szansę debiutu w tych elitarnych rozgrywkach.

Łukasz Skorupski - żona, rodzina

Polski piłkarz od 2017 r. jest szczęśliwym mężem Włoszki, Matilde Rossi. Para poznała się za czasów gry Skorupskiego w Empoli (lata 2015-2017). Ukochana bramkarza jest byłą modelką, a na ślub zdecydowała się już po kilkunastu miesiącach związku. Już rok po złożeniu przysięgi małżeńskiej zostali rodzicami - na świat przyszedł ich syn Leonardo. Śmiało można więc powiedzieć, że Włochy stały się drugim domem wychowanka Górnika Zabrze, którego brat Michał również był piłkarzem.

Łukasz Skorupski - sylwetka