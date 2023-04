Piękna żona polskiego bramkarza przeżyła szok po przyjeździe do Polski. Piłkarz zabrał seksowną Włoszkę do Zabrza, zapamiętała to na długo

Skorupski wyjechał do Włoch latem 2013 roku. Przeniósł się wówczas z Górnika Zabrze do AS Roma, ale w zespole ze stolicy nie przebił się do składu. Markę wyrobił sobie głównie na wypożyczeniu w Empoli, a od czerwca 2018 r. broni barw Bologny. Stał się jednym z czołowych bramkarzy Serie A i regularnie jest powoływany do reprezentacji Polski, w której rozegrał jak na razie 8 meczów. Świetnie wykorzystał szansę, jaką dała mu piłka i ułożył sobie życie u boku Matilde Rossi. Wraz z piękną żoną wychowuje syna, Leonardo. Chłopiec przyszedł na świat w maju 2018 roku. Włochy stały się dla Skorupskiego drugim domem, ale nie zapomina on o młodzieńczych latach spędzonych w Zabrzu. Ostatnio opowiedział anegdotę o reakcji ukochanej po pierwszej wizycie w rodzinnym mieście 31-latka.

Piękna żona Skorupskiego przeżyła szok po przyjeździe do Polski. Seksowna Włoszka trafiła do Zabrza

Skorupski wychował się w dzielnicy Zaborze. Nie trudno wyobrazić sobie różnicę między warunkami panującymi w Zabrzu a we Włoszech. To nie było jednak przeszkodą, by już na początku relacji z Matilde zabrać ją w rodzinne strony. Dość nieoczekiwanie piłkarz zapewnił partnerce wielki szok. - To były nasze początki, a wiesz jak to w związku - zakochana mocno, to nie powie nic złego. Dziś, jak wspomina tamtą wizytę, to przyznaje, że była zszokowana - wyznał szczerze Skorupski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Włoska modelka przetrwała to zderzenie z rzeczywistością i zapewne jeszcze bardziej doceniła drogę ukochanego na szczyt. Teraz Skorupski cieszy się życiem w Bolonii i to tam spędza zdecydowaną większość roku. Piękna Matilde mocno go wspiera i stoi u jego boku, a bramkarz stale się rozwija. W tym sezonie rozegrał 29 meczów w Serie A. Jego kontrakt z Bologną obowiązuje do czerwca 2025 r. i na razie nie zapowiada się na zmiany.