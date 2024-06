i Autor: Cyfrasport Robert Lewandowski

Lewandowski wraca do treningów z drużyną! Wiemy, kiedy zapadnie decyzja o jego występie przeciwko Austrii

Reprezentacja Polski znów zaczęła mistrzostwa Europy od porażki 1:2, jednak w przeciwieństwie do imprezy z 2021 roku, odbiór tego wyniku jest zgoła odmienny. Teraz Polacy przygotowują się do meczu z Austrią, który może okazać się najważniejszy w kontekście walki o awans do fazy pucharowej. W meczu z Holandią nie Michał Probierz nie mógł wystawić Roberta Lewandowskiego i wciąż nie wiadomo, czy będzie mógł to zrobić przeciwko Austrii. Wiadomo jednak, kiedy kapitan kadry wróci do treningów i kiedy zapadnie decyzja o jego ewentualnym występie.