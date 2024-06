Maciej Szczęsny odpowiedział Zbigniewowi Bońkowi. Nie zgadza się z byłym prezesem PZPN. Przywołał słowa legendarnego trenera

Już za dwa dni Polska zagra na Euro 2024 w meczu o wszystko z Austrią. Polscy kibice nie mogą się już doczekać, a w mediach nie brakuje przedmeczowych analiz. Jedną z nich w "Prawdzie Futbolu" Romana Kołtonia podzielił się Zbigniew Boniek i zaskoczył wielu kibiców. - Austria to jest przeciętny zespół. Tam wybitnych zawodników nie ma. Są dobrzy rzemieślnicy z Bundesligi. Jest to za to drużyna dobrze ustawiona i niesamowicie mocna fizycznie - ocenił były prezes PZPN, który stwierdził, że najważniejsze będzie przygotowanie biegowe i Polacy powinni zabiegać swoich rywali. W ustach Bońka brzmi to naprawdę łatwo, ale zupełnie inny pogląd ma Maciej Szczęsny.

Zbigniew Boniek naprawdę powiedział to o Lewandowskim! Mocna ocena kapitana kadry i jego szans na występ z Austrią

QUIZ. Największe skandale Euro. Ile o nich wiesz? Pytanie 1 z 9 Polska na Euro 2008 zremisowała mecz z Austrią po kontrowersyjnym rzucie karnym. Kto wtedy był sędzią? Pierluigi Collina Howard Webb Michael Oliver Dalej

Maciej Szczęsny odpowiedział Bońkowi przed meczem Polska - Austria

- Jestem zdumiony słowami Zbyszka. Myślę, że Rangnick wpoił swoim piłkarzom hasło, które niegdyś słyszałem z ust nieżyjącego już trenera Władysława Stachurskiego: „Indianie odpoczywają w truchcie”. I Austriacy chyba też odpoczywają w truchcie, nie zatrzymują się nawet na sekundę. Trudno będzie ich zabiegać - powiedział w specjalnym programie na żywo były reprezentacyjny bramkarz. Cały "Euro Express" przed meczem z Austrią obejrzysz poniżej: