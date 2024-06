Zbigniew Boniek naprawdę powiedział to o Lewandowskim! Mocna ocena kapitana kadry i jego szans na występ z Austrią

Lewandowski nie powinien wracać do gry na mecz z Austrią?

Polacy mają naprawdę długą przerwę między pierwszym, a drugim meczem na Euro 2024. Z Holandią zagraliśmy w niedzielę, 16 czerwca o 15:00, a starcie z Austriakami zacznie się dopiero w piątek, 21 czerwca 18:00. Z pewnością dla fanów to trudny czas wyczekiwania, bo jak długo można analizować poprzednie starcie i przewidywać losy kolejnego. Snucie scenariuszy przez kilka dni może być wyczerpujące, ale dla samych piłkarzy dłuższy odpoczynek może być zbawienny – a przede wszystkim jeśli chodzi o tych zawodników, którzy mają urazy, tacy jak Paweł Dawidowicz czy Robert Lewandowski. Ewentualny powrót do gry Lewandowskiego wywołuje dużo emocji, a ten postanowił podkręcić jeszcze Zbigniew Boniek.

Boniek lekceważy Austrię i stawia... Buksę na równi z Lewandowskim

Wiceprezydent UEFA w rozmowie z Romanem Kołtoniem w „Prawdzie Futbolu” bardzo krytycznie wypowiedział się o... reprezentacji Austrii. – Austria to jest przeciętny zespół. Tam wybitnych zawodników nie ma. Są dobrzy rzemieślnicy z Bundesligi. Jest to za to drużyna dobrze ustawiona i niesamowicie mocna fizycznie – ocenił Boniek. – Ten ich wyjściowy napastnik Gregoritsch miał nadwagę, a Arnautović jak wszedł z ławki, to tylko rękami machał. To jest zespół bez środkowego napastnika. My mamy trzech lepszych od nich. Buksa, Świderski, Piątek. Nie liczę Roberta – dodał pewny siebie były prezes PZPN.

I właśnie dlatego jego zdaniem, Robert Lewandowski... nawet nie musi wychodzić na to spotkanie, bo Michał Probierz potrzebować będzie innych wykonawców. Stwierdził nawet, że Lewandowski może nie dać więcej zespołowi niż Adam Buksa! – Szczerze? Sądzę, że Robert w tym meczu nie zagra. Znam dobrze Michała Probierza. Jaki jest argument, żeby nie dać grać Buksie? Żaden. Wyszedł z Holandią, przebiegł ponad 12 km, co Robertowi w meczach reprezentacji się nie zdarza, bo gra inaczej. Adam Buksa wchodził w kontakt z dwoma czołowymi obrońcami świata. Nie wiem, czy Lewandowski zrobiłby coś więcej – ocenił mocno Boniek, który uważa, że przede wszystkim biegowo musimy być dobrze przygotowani do meczu z Austrią. Boniek uważa, że wystawienie Lewandowskiego w takim meczy, gdyby nie był on na 100 procent gotowy, byłoby dużym ryzykiem, a on sam nie wierzy, że kapitan kadry jest w stanie wrócić po takiej kontuzji tak szybko.