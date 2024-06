Najczarniejszy możliwy scenariusz w sprawie Roberta Lewandowskiego! Media ujawniają ile nie zagra, można się załamać!

Euro 2024: Okay Yokuslu. Sylwetka reprezentanta Turcji

Pojechałem do Berlina i spróbowałem kebaba Lukasa Podolskiego. Soczyste mięso, ale bułka gumiasta. Cena? Chajzer może się schować! [WIDEO]

Robert Lewandowski z urazem! Co z jego grą na EURO? Specjalny program LIVE

Robert Lewandowski musi zmierzyć się z problemami zdrowotnymi! W trakcie towarzyskiego starcia z Turcją, napastnik reprezentacji Polski i piłkarz Barcelony zgłosił uraz. Mimo, że sprawa nie wyglądała na pierwszy rzut oka aż tak źle, tak Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że napastnik nie będzie mógł zagrać w meczu przeciwko Holandii. Czarniejszy scenariusz sprawy kreślą polskie media, które wskazują na to, że absencja będzie dłuższa. Te słowa nie są optymistyczne.

Pilne doniesienia w sprawie Roberta Lewandowskiego. Leczenie urazu potrwa dłużej?

Jak wskazuje Tomasz Włodarczyk z "meczyki.pl", Lewandowski nie będzie grał w meczu z Holandią, ale także w starciu z Austriakami. Pozornie niegroźny uraz miał się okazać o wiele bardziej dokuczliwy, niż pierwotnie zakładano.

- Wiele wskazuje na to, że nie jest to koniec złych wieści. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że przerwa kapitana reprezentacji Polski może potrwać nawet 10 dni, co oznacza, że pod znakiem zapytania stoi też jego występ z Austrią. Mecz ten zaplanowano na 21 czerwca. - pisze Tomasz Włodarczyk z "meczyki.pl".

Brak Roberta Lewandowskiego w perspektywie meczu z Austrią wskazywał także Mateusz Borek.

- Naderwany mięsień dwugłowy? Nie mam zatem przekonania, czy Robert zdąży na następne mecze. Paskudny uraz – pisał z kolei Mateusz Borek na swoich mediach społecznościowych.