Nie mogliśmy powstrzymać łez po tych słowach legendarnego trenera. Umierający szkoleniowiec napisał specjalny list. Mocno na to liczy

W ramach Euro 2024 został do rozegrania tylko finałowy mecz. W walce o trofeum pozostały tylko dwie reprezentacje - Hiszpanii oraz Anglii. W półfinale z rozgrywkami pożegnały się takie drużyny jak: Francja oraz Holandia. Podopieczni Garetha Southgate'a wyszarpali awans do finału w ostatnich minutach pojedynku z "Oranje" za sprawą Olliego Watkinsa. W drugim półfinale ekipa prowadzona przez Luisa de la Fuente odprawiła z kwitkiem "trójkolorowych". Mecz zakończył się zwycięstwem "La Furia Roja" 2:1, a strzelcami dla Hiszpanów byli Lamine Yamal oraz Dani Olmo.

Faworytami w finale są Hiszpanie, jednak Anglicy pokazywali już nie raz podczas tego turnieju, że nie można ich skreślać.

Sven-Goran Eriksson napisał specjalny list do Garetha Southgate'a. Umierający trener prosi o jedno

Sven-Goran Eriksson to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci szwedzkiej piłki. Szkoleniowiec przez całą swoją karierę udowodnił, że jest jednym z najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie, a w latach 2001- 2006 prowadził Anglię. W styczniu Eriksson podzielił się tragiczną informacją dotyczącą swojego zdrowia. Szwed w rozmowie z radiem P1 zdradził, że cierpi na nieuleczalną chorobą, a lekarze dają mu około rok życia.

Przed finałem Hiszpanii z Anglią, Eriksson napisał specjalny list do Southgate'a. - Drogi Garecie - zrób do dla mnie, Sir Bobby'ego i Anglii - tytułuje swój list Sven-Goran Eriksson. Pismo zostało opublikowane na łamach. Posada trenera reprezentacji Anglii wiąże się z piękną presją. Cały czas słyszysz o 1966 (wówczas Anglia zdobyła mistrzostwo świata - przyp. red.) i o tym, co zrobiła drużyna Alfa Ramseya. Wiesz, jak duże są oczekiwania, by zakończyć te lata cierpień. Ja to czułem, Bobby Robson to czuł, wszystkich trzynastu menadżerów to czuło. Marzy mi się zobaczenie tego, żeby Anglia wygrała. Także selekcjonerzy, którzy próbowali swoich sił, ale nie udało im się wygrać wielkiego trofeum od 1966 roku. Jazda, Gareth. Zrób to, czego my nie potrafiliśmy - zakończył Eriksson, którego słowa zostały opublikowane na łamach "The Telegraph".