Nie tak to miało wyglądać. Rzut karny pewnie wykorzystany przez Austrię. Tragiczna sytuacja Polaków

Nie tak miał wyglądać mecz Polski z Austrią. Podopieczni Ralfa Rangnicka rozpoczęli strzelanie od 9. minuty, wówczas na listę strzelców wpisał się Gernot Trauner. Kilka minut później do remisu doprowadził Krzysztof Piątek, który znakomicie odnalazł się w polu karnym rywali. Niestety druga połowa to pasmo nieszczęść. Najpierw znakomitym strzałem popisał się Christoph Baumgartner, a dwanaście minut później rzut karny wywalczył Marcel Sabitzer, a chwile później jedenastkę na gola zamienił Marko Arnautović. Zostało kilka minut do końca spotkania.