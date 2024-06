Niepokojące informacje przed Polska – Holandia. Alarm przed meczem. Policja wydała specjalny komunikat

Euro 2024: Szwajcarska precyzja i węgierski podarunek w emocjonalnym rollercoasterze. A do tego piękne gole kolegów polskich reprezentantów

Od ściany do ściany w Kolonii

Piotr Zieliński dostał pytanie o grę jako kapitan w meczu Polska – Holandia i od razu „popłynął”. Piękne słowa, to może ścisnąć za serce

Już w tę niedzielę dla Polaków rozpoczną się największe emocje związane z tegorocznymi mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Biało-czerwoni przygotowują się do swojego spotkania z Holandią. Podopieczni Michała Probierza skazywani są na porażkę, ale nie brakuje tych, którzy wierzą w dużą niespodziankę. Niestety, w sobotę, dzień przed planowanym rozpoczęciem meczu, pojawiły się niepokojące informacje.

Szczęka opada do ziemi na widok warunków, w jakich Polacy mieszkają przed meczem z Holandią! Pięciogwiazdkowy hotel na kieszeń nielicznych

Polska – Holandia: Policja wydała specjalny komunikat

Mecz Polska – Holandia otworzy zmagania w naszej grupie Euro 2024. Na miejscu pojawią się tysiące fanów z naszego kraju. Niestety, niemiecka policja z Hamburga poinformowała o tym, że spotkanie otrzymało status meczu podwyższonego ryzyka.

Co dokładnie oznacza to dla kibiców? Poza zwiększoną liczbą policji, z pewnością dojdą do tego również zdecydowanie bardziej szczegółowe kontrole. Nie można także wykluczać obaw lokalnych służb o ryzyko starć między fanami obu ekip.

Według holenderskich mediów, obawy nie dotyczą polskich, a holenderskich kibiców. Na miejscu ma ich się pojawić aż 30 tysięcy fanów, a wielu z nich nie ma zarezerwowanych noclegów.

Polska - Holandia: Kiedy mecz?

Spotkanie Polska - Holandia otworzy rywalizację w "polskiej" grupie Euro 2024. Mecz odbędzie się w niedzielę 16 czerwca. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 15:00. Relacja na żywo z wszystkich meczów Euro 2024 na Sport.se.pl.