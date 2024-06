Nieprawdopodobny pech Arkadiusza Milika! Oficjalnie, kontuzja wyklucza go z Euro 2024!

Minuta ciszy przed meczem Polska - Ukraina. Tak uczczono pamięć o poległym żołnierzu, łzy same napływają do oczu

Ogromny pech Milika, kontuzja w meczu z Ukrainą

Arkadiusz Milik w przeszłości bardzo często miewał problemy z kolanami. Jeszcze za czasów gry w Napoli dwukrotnie zmagał się z zerwanymi więzadłami. Urazy nie oszczędzały go także później i właśnie z powodu kontuzji opuścił m.in. Euro 2020, rozgrywane w 2021 roku z powodu pandemii. Wydawało się, że choć Milik nie błyszczał formą w Juventusie w minionym sezonie, to pojedzie na Euro 2024. Niestety, wiele wskazuje na to, że ostatecznie z 30-latka Michał Probierz będzie musiał zrezygnować. Choć na kilka dni przed startem turnieju Milik był zdrowy, to już w 2. minucie sparingu z Ukrainą nasz napastnik źle postawił nogę podczas starcia z jednym z rywali i po chwili upadł na murawę, trzymając się za lewe kolano. Milik opuścił murawę w asyście medyków i po jego grymasie bólu można wnioskować, że uraz jest poważny – napastnik miał problem nawet z postawieniem nogi na ziemi. 30-latek od razu udał się do szpitala na badania, a po meczu selekcjoner Michał Probierz oficjalnie potwierdził, że Arkadiusz Milik nie zagra na Euro 2024.