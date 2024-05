Niespodzianka w kadrze Anglii, Gareth Southgate pominął gwiazdę! Kogo zabierze do Niemiec?

Wyjątkowy program z Janem Tomaszewskim! Zadzwoń do legendy. OGLĄDAJ NA ŻYWO

Na poprzednim turnieju Anglia dotarła do finału, gdzie przegrała po konkursie rzutów karnych z Włochami. Teraz zagra w grupie C, gdzie będzie rywalizować z Danią, Serbią i Słowenią. Już przed samym turniejem formę angielskich piłkarzy sprawdzą Bośniacy i Islandczycy. Trener Gareth Southgate ogłosił nominacje na EURO. W tym momencie powołał 33 graczy. Zaskoczył tym, że nie ma wśród jego wybrańców Markusa Rashforda z Man Utd. Decyzję o jego braku uzasadnił tym, że w tym sezonie inni piłkarze byli w lepszej dyspozycji niż as Czerwonych Diabłów.

Szeroka kadra Anglii na EURO 2024:

Bramkarze:

Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley)

Obrońcy:

Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez i Jarell Quansah (obaj Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire i Luke Shaw (obaj Manchester Utd), John Stones i Kyle Walker (obaj Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle)

Pomocnicy:

Trent Alexander-Arnold i Curtis Jones (obaj Liverpool), Jude Bellingham (Real M.), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester Utd), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace).

Napastnicy:

Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden i Jack Grealish (obaj Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern), James Maddison (Tottenham), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa)

