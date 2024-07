Niespokojna noc na ulicach Berlina. Gorące sceny w strefie kibica, wielka bijatyka i policyjne aresztowania

Meczowi w Berlinie na długo przed pierwszym gwizdkiem towarzyszyły emocje niekoniecznie sportowe. Turecki bohater potyczki 1/8 finału z Austrią, Merih Demiral, za celebrację jednej ze swych bramek „wilczym salutem” został przez UEFA zawieszony na dwa mecze Wywołało to gorące protesty w Turcji.

Swój sprzeciw wobec decyzji władz piłkarskich wyraził m.in. prezydent Recep Erdogan, który w ostatniej chwili zmienił swe plany i przyleciał na mecz do Berlina. Przed spotkaniem niemiecka policja rozwiązała marsz tureckich kibiców, zmierzający w stronę Stadionu Olimpijskiego, którego uczestniczy powtarzali gest Demirala. I tak jednak widzowie na całym świecie zobaczyli go na swych ekranach: fani tureccy zgromadzeni na trybunach demonstrowali go w trakcie odgrywania tureckiego hymnu.

Gorąco było także w strefie kibica, w której zgromadziło się kilkanaście tysięcy fanów obu drużyn. Eksplozja emocji nastąpiła w momencie zdobycia przez Holendrów drugiej bramki. W powietrzu między sympatykami obu drużyn zaczęły fruwać kubki z piwem, po chwili zaś rozpoczęła się regularna bójka. Nie było jej w stanie zapobiec kilkunastu pracowników ochrony, obecnych na miejscu. Policja pojawiła się z dużym opóźnieniem, już po końcowym gwizdku.

DUTCH AND TURKISH FOOTBALL FANS CLASH!Shortly after the quarter-final of the European Championship between the Netherlands and Turkey (2:1), riots broke out in the UEFA fan zone near the Brandenburg Gate in Berlin as Dutch and Turkish fans clashed. #BerlinSource: Nltimes… pic.twitter.com/HjFJltqNe2— WORLD AT WAR (@World_At_War_6) July 7, 2024

Noc na ulicach niemieckiej stolicy nie była spokojna. W okolicach stacji Berlin ZOO oraz Breitscheidplatz doszło do blokady ruchu przez kibiców tureckich. W trakcie manifestacji zaczęto skandować hasła propalestyńskie. Interwencja policji zakończyła się zatrzymaniem kilkunastu uczestników demonstracji.

#Autokorso in der City West: Im Umfeld des Berliner #BahnhofZoo verstopfen zur Stunde noch immer Autos die Straßen. Es wird fleißig gehupt. Der #Breitscheidplatz hingegen hat sich schon merklich geleert. #Berlin #EM2024 #EURO2024 pic.twitter.com/wfODU3RQOA— Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) July 6, 2024