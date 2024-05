Polacy poznali ceny biletów na mecz z Ukrainą! Fani będą musieli głęboko sięgnąć do kieszeni

Reprezentacja Polski przygotowuje się do Euro 2024

Reprezentacja Polski rzutem na taśmę awansowała na mistrzostwa Europy w Niemczech. Polacy dosłownie jako ostatnia reprezentacja dostała się na Euro 2024, bowiem zrobiła to dopiero po rzutach karnych w barażach (chwilę wcześniej awans wywalczyły Gruzja i Ukraina). Do samego turnieju zostało już naprawdę niewiele czasu i kolejne reprezentacje ogłaszają swoje powołania, a pewnie i Michał Probierz wie już, kogo weźmie do swojej 26-osobowej kadry. Przed drużynami jeszcze ostatnie sprawdziany, czyli sparingi – Polacy rozegrają dwa mecze kontrolne tuż przed samymi mistrzostwami – 7 i 10 czerwca ze wspomnianą wcześniej Ukrainą i Turcją. Właśnie ruszyła sprzedaż biletów na pierwsze ze spotkań na PGE Narodowym.

Tyle trzeba zapłacić, żeby zobaczyć Biało-Czerwonych na PGE Narodowym

Michał Probierz naciskał na PZPN, aby oba sparingi przed Euro 2024 odbyły się na PGE Narodowym. Dla kadry to o tyle wygodne, że będzie mogła całe zgrupowanie przed turniejem spędzić w Warszawie, nie musząc przenosić się na inny stadion czy do innego hotelu. PZPN zdołał dogadać się zarówno z Ukrainą, jak i Turcją, że spotkania zostaną rozegrane zgodnie z prośbą selekcjonera reprezentacji Polski i trudno się dziwić – Ukraina już nie raz grała w Polsce z powodu trwającej wojny z Rosją, a do tego oba kraje też wystąpią na Euro 2024 w Niemczech, więc niewykluczone, że Turcy, z którymi zagramy 10 czerwca, prosto z Polski udadzą się do swojej bazy turniejowej u naszego zachodniego sąsiada.

PZPN właśnie uruchomił sprzedaż biletów na mecz 7 czerwca przeciwko Ukrainie. Łącznie do sprzedaży trafiło 56 tys. biletów. Bilety kategorii pierwszej kosztują 240 zł. Na sektory mieszczące się za bramkami wejściówki kosztują 180 zł. Wstęp na miejsca trzeciej kategorii to wydatek 120 zł. Zakupić można także bilety rodzinne, czyli opiekun + dziecko do 12 lat, w cenie 100 + 60 zł. Oraz bilety dla niepełnosprawnych w cenie 90 zł