Polski kibic wybuchł na antenie TVN po klęsce z Austrią. Obrzydliwe wyzwiska, te sceny przejdą do historii telewizji

Te słowa nigdy nie powinny paść

Polska praktycznie zakończyła udział w Euro 2024. Co prawda zachowaliśmy jeszcze matematyczne szanse, ale mogą one nie przetrwać nawet do końca tego dnia, bowiem remis lub wygrana Francji w starciu Holandia – Francja już nas ich pozbawia. Co więcej, nawet gdyby tak nie było, to Polacy w ostatnim meczu musieliby... pokonać Francję! Porażka i kolejny słaby występ na wielkim turnieju sprawiła, że część kibiców była niezwykle rozżalona. Jeden z nich przekroczył jednak wszelkie granice przy ocenie tego, co się stało.

Polscy kibice wściekli po meczu z Austrią! Za mało zaangażowania, słabe przygotowanie fizyczne i paraliż

Obrzydliwy atak słowny kibica na Wojciecha Szczęsnego

TVN był jedną z wielu stacji, która wysłała swoich pracowników między kibiców, aby poznać ich opinie na temat przegranego meczu Polaków z Austrią. Nie ma co ukrywać, że porażka ta była bardzo bolesna, ale niektórym negatywne emocje dały się wyraźnie zbyt mocno we znaki. Jeden z kibiców podczas transmisji na żywo w kanale TVN 24 dopadł do mikrofonu dziennikarza i zaczął obrzydliwie wyzywać Wojciecha Szczęsnego! – Szczęsna, ty szm**to pie*****na... – zaczął agresywny kibic.

W tym momencie operator kamery odwrócił się, by nie pokazywać wspomnianego mężczyzny, a reporter starał się odzyskać mikrofon, przy okazji broniąc polskiego bramkarza. – Dzięki niemu jesteśmy w tym turnieju, obronił karnego z Walią – tłumaczył spokojnie dziennikarz, mając nadzieję na uspokojenie nabuzowanego kibica. – Co ty pier***isz?! – przeklinał dalej bez opamiętania mężczyzna, potem udało się wyciszyć transmisję.