Portugalia – Francja relacja NA ŻYWO: Ronaldo czy Mbappe? Któryś z nich pożegna się z Euro 2024 [WYNIK i SKŁADY]

Portugalia: Costa - Cancelo, Pepe, Dias, Mendes - Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leao.

Francja: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez - Kante, Tchouameni, Camavinga - Griezmann - Kolo Muani, Mbappe.

Portugalia – Francja relacja NA ŻYWO Euro 2024

Portugalia zaczęła Euro tak dobrze jak m.in. Niemcy czy Hiszpania, wygrywają dwa pierwsze mecze. W ostatnim spotkaniu fazy grupowej przegrali jednak 0:2 z Gruzją i choć dla samej Portugalii niewiele to zmieniło (i tak wychodzili z pierwszego miejsca, co by się nie działo) to możliwe, że nie zadziałało najlepiej na same morale zespołu. W 1/8 finału Portugalia trafiła na Słowenię, która w swojej grupie nie zagrała porywająco, ale na bardzo stabilnym poziomie – zremisowała zarówno z Anglią i Danią, jak i Serbią, przez co wyszła z grupy z 3 punktami z 3. miejsca (Dania wyprzedziła ją tylko dzięki... lepszemu miejscu w eliminacjach Euro 2024). Dlatego też dużym zaskoczeniem było to, że Portugalia wyeliminowała Słowenię dopiero po rzutach karnych, choć obie drużyny mogły wcześniej przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść – w dogrywce Ronaldo zmarnował karnego, natomiast Sesko sytuację sam na sam z Diogo Costą.

Euro 2024 ćwierćfinał Portugalia – Francja dzisiaj 5.07.2024 LIVE WYNIK

Francja miała zdecydowanie trudniejszego, przynajmniej na papierze, przeciwnika od Portugalii. Jako że nie potrafiła wygrać z Polską w ostatnim meczu w grupie, to zajęła w niej dopiero drugie miejsce za plecami Austrii! Co więcej gra wicemistrzów świata nie porywała – Austrię pokonali po golu samobójczym, z Holandią zremisowali bezbramkowo, natomiast z Polską jedynego gola Mbappe zdobył z rzutu karnego. Belgowie jednak również nie błyszczeli w swojej grupie, przegrywając pierwszy mecz ze Słowacją i choć później wygrali z Rumunią (która ostatecznie zajęła pierwsze miejsce), to na koniec zremisowali z Ukrainą i też zajęli tylko drugie miejsce. Przez długi czas w 1/8 finału Francja – Belgia był bezbramkowy remis, ale Francuzi wyszli na prowadzenie w 85. minucie za sprawą... kolejnego gola samobójczego. Wynik do końca się nie zmienił, więc żaden z takich piłkarzy, jak Mbappe, Thuram, Griezmann, Giroud czy Kolo Muani nie zdobył jeszcze gola z gry na tym turnieju.