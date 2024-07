Potężna wpadka na Euro 2024. Fani szukający informacji o głównym sponsorze Euro 2024 natknęli się na gorszące sceny

Lukas Podolski ocenił szanse rodaków przed ćwierćfinałem EURO. Ta jedna rzecz go martwi

Powoli zbliżamy się ku końcowi Euro 2024 – przed nami już tylko siedem spotkań: cztery ćwierćfinały, dwa półfinały oraz wielki finał – a wydawać by się mogło, że to wielkie piłkarskie święto zaczęło się ledwie „wczoraj”. Sukces imprezy z pewnością cieszy sponsorów, których logotypy są widoczne i wymieniane podczas transmisji meczów w Europie i reszcie świata. Jednym z głównych sponsorów imprezy jest chiński producent samochodów elektrycznych BYD, który jednak zanotował dość nietypową wpadkę.

Okazuje się bowiem, że na niemieckich kibiców, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś o sponsorze Euro 2024, czeka dość zaskakująca niespodzianka. Z pewnością większość szukać może takich informacji wpisując skrót BYD w którąś z internetowych wyszukiwarek, ale ktoś próbujący dokonać tego wpisując najprostszy adres www.byd.de może się poważnie zdziwić!

Okazuje się bowiem, że wspomniana domena prowadzi do... strony głównej sklepu erotycznego, którego nazwa składa się taki sam skrót, jak chińskiego producenta elektrycznych aut. Co ciekawa, sama strona jest jeszcze w budowie i nie można za wiele tam zrobić. Aby wejść na stronę sponsora Euro 2024, należy wejść na stronę www.byd.com/de. Jest to z pewnością zaskakujące, że tak wielki koncern (który nawiązuje walkę na rynku aut elektrycznych z Teslą czy Toyotą) nie zapewnił sobie w Niemczech wspomnianej wyżej, bardziej „naturalnej” dla siebie domeny.