Raport po meczu Polska - Holandia. Łączenie z bazy w Hanowerze. Oglądaj "Euro Express" na żywo dzisiaj 17.06

Robert Lewandowski przemówił po porażce z Holandią. Tylko to miał do powiedzenia. Wystarczyły trzy słowa

Reprezentacja Polski rozpoczęła Euro 2024 od porażki z Holandią (1:2), ale po niedzielnym występie Biało-Czerwonych wielu kibiców mówi o dumie. Polacy dzielnie walczyli z faworyzowaną drużyną Ronalda Koemana, jednak gol Wouta Weghorsta w końcówce pogrążył ich szanse na remis. Przegrana w meczu otwarcia skomplikowała też sytuację piłkarzy Michała Probierza w grupie. W najbliższym meczu z Austrią zagrają "o wszystko". Do tego spotkania zostało jednak kilka dni (odbędzie się w piątek, 21 czerwca, w Berlinie), a dzień po meczu z Holandią Polacy otrzymali od selekcjonera wolne. Co dalej z reprezentacją Polski? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w programie "Euro Express", który ruszy już o 11:00. Połączą się z nami obecni w Hanowerze wysłannicy "Super Expressu" - Przemysław Ofiara i Michał Skiba. Z pierwszej ręki przekażą, jak atmosfera po porażce z Holendrami.