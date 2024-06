Reprezentanci Polski dostrzegli kibiców pod hotelem i nie mogli się powstrzymać. Wykonali jeden gest, to z pewnością zapadnie fanom w pamięć

Polacy już w Berlinie. Kibice dopingują ich już dzień przed meczem

Reprezentacja Polski ma przed sobą bardzo ważny mecz przeciwko Austrii. Oba zespoły przegrały swoje pierwsze mecze i strata punktów w drugim spotkaniu będzie niemal całkowitym przekreśleniem szans na awans, ponieważ w ostatniej kolejce Polacy zmierzą się z Francją, a Austria z Holandią, choć z pewnością nie można skreślać obu tych zespołów, zwłaszcza Austriaków w starciu z Holendrami. Polscy piłkarze skupieni są jednak przede wszystkim na nadchodzącym starciu i już są w hotelu w Berlinie. Tam szybko pojawili się też kibice, którzy zapragnęli okazać jeszcze swoje wsparcie, mimo że do meczu jeszcze trochę czasu.

Zabawa kibiców pod hotelem Polaków

Kibice postanowili zebrać się pod hotelem i zaczęli, mimo późnej pory, dopingować polskich piłkarzy! Tym to raczej nie przeszkadzało, bo kilku z nich wychyliło się z okien i zaczęli dobrze bawić się z kibicami, inni machali do nich z okien, pozdrawiając fanów i dziękując za okazane wsparcie. Nie ma chyba lepszego dowodu na to, że tak dobrej atmosfery wokół kadry nie było już od bardzo dawna. Należy mieć nadzieję, że zawodnicy pokażą charakter i umiejętności na boisku, by podtrzymać dobre wrażenie wśród kibiców i nadzieję na to, że budujemy w końcu drużynę z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko zlepek indywidualności. Wyżej znajdziecie galerię zdjęć ze wspólnej zabawy kibiców i piłkarzy.

Legenda Bayernu i MU przed meczem Polska - Austria | Euro Express Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.