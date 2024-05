Sebastian Szymański wyjawił tożsamość swojej partnerki! Zjawiskowa piękność skradła serce reprezentanta Polski

Nie dowierzaliśmy własnym uszom, co Zbigniew Boniek powiedział o Polakach przed Euro 2024. I to w... egipskiej telewizji

Sebastian Szymański poderwał prawdziwą piękność!

Sebastian Szymański może powoli przygotowywać się do wielkiego transferu? Wszystko na to wskazuje, bo zainteresowane są nim kluby z czołowych lig Europy po tym, jak dobrze radził sobie w barwach Feyenoordu Rotterdam i teraz Fenerbahce. Zdaniem jednego z tureckich portali 25-latek jest blisko Tottenhamu Hotspur, który miał zgodzić się na zapłacenie tureckiemu klubowi 20 mln euro za Polaka. To z pewnością byłby powód do świętowania, ale na razie Szymański świętował swoje 25 urodziny w towarzystwie ukochanej, o której mogliśmy dowiedzieć się dopiero niedawno.

Piękna Daria chętnie pozuje do odważnych zdjęć

Sebastian Szymański stara się zachować w tajemnicy szczegóły ze swojego życia prywatnego. Całkiem niedawno jednak tureckie media wychwyciły, że na trybunach podczas koszykarskiego meczu z udziałem Fenerbahce siedział on z tajemniczą ciemnowłosą pięknością. Okazało się, że pochodząca z Ukrainy modelka, jak podają tamtejsze media, jest w związku z piłkarzem od ponad dwóch lat!

Kolejne potwierdzenie związku pięknej Darii z Sebastianem Szymańskim zobaczyliśmy na Instagramie. Modelka, której profil śledzi 17. tys osób, udostępniła w swojej relacji zdjęcie tortu i krótki dopisek „Spełnienia marzeń”, który opatrzyła także serduszkiem i oznaczyła profil polskiego pomocnika. Ten z kolei udostępnił oba materiały w relacji na swoim profilu. O samej Darii nie wiadomo zbyt wiele – na jej profilu znajdziemy jedynie link do agencji modelingowej z którą współpracuje. Udostępnia ona tam jednak sporo materiałów ze sobą w roli głównej i nierzadko dzieli się efektami zmysłowych sesji. Więcej zdjęć Darii, partnerki Sebastiana Szymańskiego, znajdziecie w galerii powyżej.