Sebastian Szymański może trafić do Premier League! Klub z czołówki miał wyłożyć grube miliony, Turcy są pewni transferu

Sebastian Szymański już od czasów gry w Dynamie Moskwa budził sporo zainteresowania. Później trafił do Feyenoordu, w którym także radził sobie bardzo dobrze, ale sankcje nałożone na Rosję sprawiały, że wykupienie Polaka z Dynama było kłopotliwe dla europejskich klubów. Tych nie miały jednak kluby tureckie i przed sezonem 23/24 Szymański został kupiony za niecałe 10 mln euro przez Fenerbahce. Po tym, jak pokazał swoją klasę w Rosji i Holandii, tak świetnie poradził sobie również właśnie w Turcji – w 52(!) spotkaniach zanotował 12 trafień i 18 asyst. Choć oczywiście zdecydowanie lepiej wyglądał w rundzie jesiennej, to wciąż czołowe kluby Europy są zainteresowane 25-latkiem. Zdaniem tureckich mediów, właśnie jeden z nich zaakceptował warunki Fenerbahce!

Sebastian Szymański może trafić do Premier League. Turcy są już pewni

Zainteresowane Polakiem miały być kluby z Włoch, Hiszpanii czy Anglii i wiele wskazuje na to, że do tego ostatniego kraju przeniesie się w końcu Sebastian Szymański. Zdaniem portalu aksam.com 25-latek jest blisko Tottenhamu Hotspur, który miał być zainteresowany polskim pomocnikiem już od dawna i zrobili w ostatnim czasie wiele by go pozyskać.

Zdaniem wspomnianego portalu Tottenham zgodził się zapłacić za Szymańskiego tyle, ile Fenerbahce woła od dawna, czyli 20 mln euro! Do tego mają dość bonusy, a i sam zawodnik ma wykazywać chęć gry w Anglii. Portal askam.com jest przekonany, ze transfer jest już niemal dopięty. – Oczekuje się, że transfer zostanie oficjalnie ogłoszony po zakończeniu sezonu – napisano.