Słowa Kamila Grosickiego ściskają za serce z całej siły. Taki ma przekaz dla kibiców po swoim odejściu z kadry

Grosicki zwrócił się do kibiców po Euro 2024

Kamil Grosicki rozegrał w narodowej kadrze 94 spotkania i choć wydawać by się mogło, że do pełnej setki brakuje niewiele, to wszystko wskazuje na to, że do niej „Grosik” już nie dobije. Przed meczem z Francją poinformował on, że kończy swoją karierę reprezentacyjną, a jedynym meczem, w którym być może jeszcze zagra, będzie jakieś spotkanie pożegnalne na PGE Narodowym, o czym marzy sam zainteresowany. Z pewnością wielu kibiców jest przekonanych, że reprezentacja nie straci nic na jego rezygnacji, ale ma on też wielu swoich fanów, którzy z pewnością bardziej emocjonalnie podchodzą do jego rezygnacji.

Kamil Grosicki żegna się z reprezentacją. Wzruszające słowa po treningu reprezentacji

Kamil Grosicki żegna się z kadrą. Wzruszający wpis

Można się spodziewać, że tak, jak w wielu innych przypadkach, tak i teraz PZPN pomyśli o tym, by Kamil Grosicki miał swój mecz pożegnalny. Ale już teraz skrzydłowy Pogoni Szczecin ma specjalny apel do kibiców, którzy będą śledzili losy kadry już bez niego w składzie. Postanowił on wystosować go za pośrednictwem profilu na Instagramie tuż po meczu z Francją, którym Polacy pożegnali się z Euro 2024.

Grosicki swój wpis zaczął od podziękowania za wsparcie podczas turnieju. – Euro 2024 za nami. Dziękuję za wsparcie kibicom oraz rodzinie. Zawsze można na Was liczyć! – napisał Kamil Grosicki. Dalej zwrócił się bezpośrednio do fanów i zachęca ich, by ci dalej wspierali Biało-Czerwonych, mimo niepowodzenia na niemieckim turnieju. – Kibicujcie naszej kadrze, bo - jestem tego pewien - ta drużyna ma przed sobą świetną przyszłość. Ja, już teraz także jako kibic, na pewno zawsze będę ją wspierał całym sercem – zakończył Kamil Grosicki.