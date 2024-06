Stanowcza deklaracja Probierza w sprawie Roberta Lewandowskiego. Powiedział, czy zagra z Austrią!

Nieprawdopodobne, co robił Sławomir Peszko w trakcie Polska - Holandia. Są zdjęcia, fani zachwyceni!

Euro 2024: Grupa C

Michał Probierz postanowił powiedzieć o stanie zdrowia Roberta Lewandowskiego. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski odniósł się w rozmowie z dziennikarzami o pogłoskach względem tego, że "Lewy" zagra przeciwko Austriakom. Padła deklaracja, na którą czekali wszyscy kibice w Polsce.

Michał Probierz deklaruje w sprawie "Lewego". Powiedział, czy zagra z Austrią

Michał Probierz w rozmowie z mediami, cytowany przez "TVP Sport" stwierdził wprost, że stan Roberta Lewandowskiego się całkowicie poprawia i powinien byc gotowy do gry przeciwko Austrii. To samo tyczy się nieobecnego ostatnimi czasy Pawła Dawidowicza.

- Rehabilitacja Roberta Lewandowskiego idzie we właściwym kierunku. Powinien dojść do zdrowia na mecz z Austrią. Tak samo jest w przypadku Pawła Dawidowicza - deklaruje selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski.

Probierz w rozmowie z mediami wyjawił także, co mówił zawodnikom tuz po przegranych zawodach z kadrą Oranje.

- Powiedziałem piłkarzom, że zabrakło nam nieco cwaniactwa. Czasami trzeba utrzymać piłkę i przenieść ciężar gry, a potrafimy to robić. Gracze mogą wracać do Hanoweru z głowami podniesionymi do góry, bo idziemy w dobrym kierunku - mówi Michał Probierz.