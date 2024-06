Szczęsny i Tomaszewski na gorąco po meczu Polska - Holandia. Będą potężne grzmoty! Oglądaj na żywo

Mecze otwarcia na turniejach pokroju mistrzostw Europy są niebywale ważne, co wie każdy kibic. Ewentualne zwycięstwo sprawia, że dany zespół jest prawie pewny awansu do fazy pucharowej, a porażka odsuwa od wyjścia z grupy. Dziś po jednej albo drugiej stronie barykady będzie reprezentacja Polski. Biało-czerwoni mają przed sobą naprawdę bardzo trudne zadanie, bo Holandia to ekipa, z którą nie wygrali od 45 lat. Michał Probierz przekonuje jednak, że kadra jest gotowa na wyrównany bój z Oranje. Czy miał racje, przekonamy się około godziny 17:00. Tuż po meczu zapraszamy na gorący komentarz Macieja Szczęsnego i Jana Tomaszewskiego!