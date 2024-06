Szokująca cena polskich pomidorów w niemieckim Lidlu. Dziennikarz "Super Expressu": To po prostu przykre!

Dziennikarze „Super Expressu” są już w Niemczech, gdzie już w piątek rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa Europy. W materiałach pokazujących kulisy wyjazdu nie brakuje wielu testów i porad dla kibiców, którzy przyjadą na Euro 2024. W najnowszym materiale dziennikarz „Super Expressu” Przemysław Ofiara udał się do Lidla, by porównać ceny na miejscu z cenami w Polsce. Nie ukrywał wielkiego zdziwienia, gdy zobaczył… ceny polskich pomidorów.

Euro 2024 od kulis. Polskie pomidory tańsze w niemieckim Lidlu niż w Polsce

Wiele produktów przy porównaniu cen okazywało się nieznacznie droższe lub dużo droższe niż w naszym kraju. Niespodzianka pojawiła się dopiero przy stanowisku z warzywami, gdzie udało się znaleźć pomidory z naszego kraju.

Ogromne zdziwienie wywołała ich cena. Po przeliczeniu kosztu z euro na złotówki okazało się, że pomidory importowane z Polski kosztują zaledwie 3,43 zł za kilogram. Za tę samą ilość dokładnie tego samego produktu trzeba zapłacić 7,99 zł, czyli zdecydowanie ponad dwa razy tyle!

- W głowie mi się to nie mieści. Sprawdzałem, czy tu występuje jakiś haczyk, ale one są dokładnie takie same jak u nas. Nawet opakowania są takie same. Zwykłe, polskie pomidory, które tutaj są znacznie tańsze. To jest po prostu przykre, że polski pomidor jest tańszy, gdy się przyjedzie do Niemiec – powiedział we vlogu, który można oglądać na kanale „Super Express Sport” na YouTube.