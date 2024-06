Michał Probierz miał tragiczny wypadek. Do dziś odczuwa poważne skutki. Dopiero po latach o tym opowiedział

Michał Probierz od lat uchodzi za czołowego polskiego trenera, ale dopiero w wyniku ogromnego kryzysu w reprezentacji Polski objął posadę selekcjonera po Fernando Santosie. W kilka miesięcy udało mu się odbudować atmosferę wokół drużyny, z którą uratował awans na Euro 2024 poprzez baraże. Już w niedzielę (16 czerwca) spełni wielkie marzenie i jako pierwszy trener poprowadzi Polskę na mistrzostwach Europy. Przed meczem z Holandią ma jednak sporo problemów do rozwiązania, przede wszystkim w związku z kontuzjami Roberta Lewandowskiego, Karola Świderskiego i Pawła Dawidowicza. Zwłaszcza uraz "Lewego" sprawia, że Probierzowi może być trudno o uśmiech, choć ten i tak przychodzi mu z ogromnym trudem w wyniku nieszczęśliwego wypadku na boisku.

Tymoteusz Puchacz został ochroniarzem Roberta Lewandowskiego! Wspólnie się rozbierają i mrożą

- Nie mogę się uśmiechnąć. Nie mam czucia w części twarzy, bo dostałem w meczu, jestem po zabiegach. Jak piję kawę to muszę uważać, żeby się nie oparzyć. Niektórzy myślą, że śmieję się szyderczo, ale nie umiem inaczej - wyznał w lutym Probierz podczas wizyty w Kanale Zero. Nie jest to jednak jego jedyny problem. Jeden z widzów zauważył wówczas, że środkowy palec prawej ręki selekcjonera jest krótszy od pozostałych. Okazuje się, że jest to efekt poważnego wypadku Probierza, do jakiego doszło, gdy miał 13 lat.

Odwiedziliśmy polski kościół w Hanowerze. Proboszcz parafii: Będę się modlił za piłkarzy, pomoc z góry się przyda! [WIDEO I ZDJĘCIA]

- Wpadłem na pomysł, żeby obwiązać sobie palec sznurkiem. Na sankach zjechałem do rzeki, zahaczyłem o coś i urwałem palec. W szpitalu i tak się cieszyłem, bo komuś obok przyszywali rękę - opowiedział po latach o feralnej zimie w Lądku-Zdroju. Z jego twarzy nie schodził jednak uśmiech. - Moja mama płakała. Lekarz spojrzał i zapytał: Co? Pianista? Nie? To da sobie radę - wspomniał jeszcze.