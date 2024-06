Szwajcaria z nieba do piekła. Niesamowita końcówka Niemiec, Niclas Füllkrug bohaterem

Kibice na trybunach nie mają czego żałować, byli świadkami znakomitego widowiska na stadionie we Frankfurcie. O walce reprezentacji Szwajcarii z Niemcami będzie się długo mówiło. Od początku pierwszej połowy podopieczni Juliana Nagelsmanna nacierali na bramkę rywali, jednak za każdym razem ich akcje było zatrzymywane. Po strzale Roberta Andricha w 17. minucie piłka wpadła do siatki, jednak sędzia Daniele Orsato po konsultacji anulował to trafienie przez wcześniejszy faul. Niespełna kwadrans później Remo Freuler popisał się znakomitą asystą, którą wykorzystał Dan Ndoye. Na tablicy wyników do przerwy utrzymywało się 1:0 dla Szwajcarii.

Zwycięski remis dla Niemców! Niclas Füllkrug uratował drużynę, dramat Szwajcarii

W drugiej połowie byliśmy świadkami jeszcze większego napierania na bramkę Yanna Sommera, jednak większość akcji zatrzymywała się na szwajcarskiej defensywie. Ruben Vargas pokonał Manuela Neuera, jednak również został odgwizdany spalony. Niemcy walczyli do ostatnich minut, co przyniosło efekt w postaci bramki Niclasa Füllkruga, który wyskoczył najwyżej w polu karnym rywali i fenomenalnym strzałem głową pokonał bramkarza rywali.

Niemcy wychodzą do fazy pucharowej z pierwszego miejsca.