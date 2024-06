Ta piękność rozgrzewa fanów na EURO 2024! Gdy patrzymy na jej zdjęcia, robi się nam gorąco, to trzeba zobaczyć!

Reprezentacja Słowacji na EURO 2024 jak na razie pokazuje się z dobrej strony. Nasi południowi sąsiedzi pokonali w fazie grupowej Belgię i zremisowali z Rumunią, dzięki czemu znaleźli się w kolejnej fazie imprezy, w której zagrają przeciwko Anglii. Mecz dla słowackich mediów relacjonować będzie piękna modelka, Simona Leskovska. Dziennikarka, która w przeszłości była nawet w finale konkursu Miss Słowacji rozpala wyobraźnię fanów, a my patrząc na jej zdjęcia nie możemy się temu dziwić.

Piękna dziennikarka podbija EURO 2024. Nowa miss mistrzostw!

O ile do chorwackiej piękności Ivany Knoll należał mundial w Katarze w 2022 roku, o tyle uwagę kibiców na całym świecie zwraca teraz słowacka dziennikarka, Simona Leskovska. Gwiazda tamtejszych mediów przez lata była modelką i dotarła nawet do finału konkursu Miss Słowacji. Od kilku lat jest jednak związana ze sportem i jak sama przekonuje, nie była to łatwa droga.

- Niektóre osoby mówiły mi, że kobieta wywodząca się z modelingu nie poradzi sobie w piłce nożnej. Ale minęło kilka lat i ci ludzie, którzy się ze mnie śmiali, chcą teraz robić ze mną zdjęcia. Publikujemy posty w mediach społecznościowych, nagrywamy filmy z boiska, przeprowadzamy wywiady - mówi Leskovska w rozmowie z portalem extra.cz.

