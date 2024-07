To ta piękność miała skraść serce Kyliana Mbappe. Cały świat mówi o związku piłkarza z gorącą modelką

Hiszpania gra o finał EURO z Francją. Najwięcej będzie zależeć od tego zawodnika? Były reprezentant Polski nie ma co do tego wątpliwości!

We Francji nadzieje na sukces podczas Euro 2024 mocno wiąże się z Kylianem Mbappe. To na kapitanie reprezentacji spoczywają największe oczekiwania, ale turniej w Niemczech jest dla niego wyjątkowo trudny. Już w pierwszym meczu z Austrią złamał nos i gra w specjalnej masce, która utrudnia mu poczynania na boisku. Zresztą cała reprezentacja Francji nie błyszczy, ale i tak dotarła do półfinału, choć Mbappe pozostaje jedynym francuskim strzelcem gola na tym turnieju (z rzutu karnego w meczu z Polską). Pozostałe dwie bramki na koncie "Trójkolorowych" to samobójcze trafienia Maximiliana Wobera z Austrii i Jana Vertonghena z Belgii. Nic dziwnego, że kibice domagają się więcej od Mbappe i reszty. Być może także Rose Bertram, o której w kontekście byłego piłkarza PSG zrobiło się głośno w trakcie ostatniego mundialu. W światowych mediach od ponad 1,5 roku przedstawia się ją jako partnerkę Mbappe.

Rose Bertram to belgijska modelka, która urodziła się w Kortrijk. Jej ojciec jest Belgiem, a mama ma portugalskie, angolskie i senegalskie korzenie. Z Mbappe zaczęto ją łączyć podczas mistrzostw świata w Katarze, gdy zauważono ją na Bliskim Wschodzie. Zdaniem wielu mediów wspierała francuskiego gwiazdora, ale sama Bertram tłumaczyła, że była w Katarze już wcześniej ze względu na zawodowe obowiązki. 30-latka jest uznaną modelką i pracowała z największymi światowymi czasopismami jak "Vogue" czy "Elle". Choć nigdy publicznie nie potwierdziła związku z piłkarzem, tak jak i on, media idą w zaparte. Mbappe miał zostawić wcześniejszą dziewczynę Ines Rau właśnie dla Belgijki.

Co ciekawe, Bertram była oficjalnie w związku z innym byłym piłkarzem PSG. Jej partnerem był Holender Gregory Van Der Wiel, który grał w Paryżu w latach 2012-2016, a para doczekała się nawet w 2018 r. dziecka. Belgijka poznała go, gdy miała 17 lat, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Oficjalnie rozstali się w 2022 roku i piękna modelka miała odnaleźć pocieszenie właśnie w objęciach Mbappe. Trudno jednak o jakiekolwiek potwierdzenie tych plotek rozgrzewających kibiców na całym świecie.